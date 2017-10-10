Жертв среди пассажиров поезда, протаранившего автобус под Владимиром, удалось избежать благодаря машинисту

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Владимир, 10 октября. Транспортная прокуратура и сотрудники СУ СК РФ на транспорте проверяют действия дежурного, работавшего на переезде у станции Покров, где ночью 6 октября пассажирский поезд протаранил автобус.

Как сообщил источник ФАН, по предварительным данным, дежурный не дал сигнала машинисту о помехе на путях.

«Поезд двигался со скоростью 115 километров в час, на подъездном семафоре горел зеленый свет, хотя дежурный по переезду обязан был включить красный, как только на путях заглох автобус. Именно поэтому машинист не сбавил скорость», — пояснил он.

Собеседник ФАН также уточнил, что автобус машинист, находясь всего в 300 метрах от него: тормозить уже было бесполезно (поезд весит 110 тысяч тонн, и его тормозной путь при такой скорости составил бы километр, — прим. ред).