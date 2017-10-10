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Новый Центр управления полетами появился в подмосковном Внуково
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    Новый Центр управления полетами появился в подмосковном Внуково

    14:34  10 Октября 2017
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    Новый Центр управления полетами появился в подмосковном Внуково

    Москва, 10 октября. В российской столице ввели в эксплуатацию новый Центр управления полетами, сообщили в ВКО «Алмаз-Антей».

    В подмосковном Внуково открылся оборудованный «самой современной системой в классе в автоматизированных систем высокого уровня» ЦУП. Некоторые функциональные возможности центра не имеют аналогов на мировом уровне. Обновленное оборудование поможет улучшить взаимодействие ЦУП в ВКС РФ. В «Алмаз-Антей» отметили, что прежнее оборудование не отвечало техническим требованиям и находилось в изношенном состоянии.

    Теперь столичные диспетчеры контролируют воздушное пространство в радиусе до 180 километров от столицы и полеты во всех московских аэропортах. Как отмечает «Коммерсант», стоимость центра — 3,5 млрд рублей. 

    Автор: Ирина Селезнева
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