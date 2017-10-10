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Происшествия
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Происшествия
Пациент психбольницы в Кемерово украл у других больных более 1,5 млн рублей
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    Пациент психбольницы в Кемерово украл у других больных более 1,5 млн рублей

    14:15  10 Октября 2017
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    Пациент психбольницы в Кемерово украл у других больных более 1,5 млн рублей

    Кемерово, 10 октября. Ленинский районный суд в городе Кемерово приговорил пациента психбольницы и двух его сообщников к различным срокам заключения за хищение 1,6 млн рублей.

    Инцидент произошел в марте 2016 года. Пожилой мужчина, находясь на лечении в психиатрической больнице, смог раздобыть анкетные данные и номера счетов сберегательных книжек пациентов, сообщает «Свободная пресса». В дальнейшем обвиняемый смог снять в банке 440 тысяч рублей с чужого счета, предъявив поддельное удостоверение. После этого пенсионер привлек к совершению преступления своего пасынка и знакомого. От действий мошенников пострадали пять пациентов психбольницы. Общая сумма, которую сняли преступники составляет 1 млн. 660 тысяч рублей.

    Пациент психбольницы в Кемерово украл у других больных более 1,5 млн рублей

    Организатора приговорили к трем годам и шести месяцам тюрьмы, сообщники получили по три года.

    Автор: Алексей Громов
    #суд #мошенничество #кемерово #преступление
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