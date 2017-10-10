В Избранное

Сирия, 10 октября. Под ударами международной коалиции США погибли шесть мирных жителей в провинции Дейр эз-Зор. Боевики «Джейш Халид ибн Аль-Валид» напали на школы в юго-западной части Даръа. Курды захватили два населенных пункта к востоку от Дейр эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают наносить авиаудары по ИГ1 в провинции Дейр эз-Зор.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вернули населенный пункт Марата на восточном берегу Евфрата в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: потеряло поселения Мисла и Михемеда к востоку от Дейр эз-Зора; напало на школы в городе Тасиль в юго-западной части Даръа; ведет бои с курдами в районе Аль-Далла в Ракке; лишилось четырех военных пикапов в результате авианалета ВВС Ирака в провинции Аль-Анбар.

Сирийская свободная армия (ССА): возобновила бои с САА в районе населенного пункта Азаз в северной части Алеппо; продолжает столкновения с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе провинции Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА в районах Айн-Тарма и Джобар в Восточной Гуте Дамаска; открыла огонь по территориям САР в районе высоты Аш-Шират в районе Западной Гуты.

Курды: ведут обстрел опорных пунктов САА вблизи города Кальджибрин на севре провинции Алеппо; эвакуировали из Ракки более 150 мирных граждан; обстреливают ИГ в квартале Аль-Джамили в городе Ракка.

Международная коалиция: провела боевые вылеты в районе деревни Шинан восточнее Дейр эз-Зора, погибли шесть мирных жителей.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте Дамаска продолжаются перестрелки между частями Сирийской арабской армии (САА) и радикалами вооруженной оппозиции. Как передает военный источник в Twitter (Ghouta_GMC), правительственные силы нанесли ракетный удар по укреплениям боевиков в районах Айн-Тарма и Джобар. О потерях со стороны исламистов не сообщалось.

Тем временем в районе Западной Гуты возобновили боевые действия отряды антиправительственного объединения «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***. По данным оппозиционного Telegram-канала (NRVR11), обстрелам «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 подверглись позиции армии САР вблизи высоты Аш-Шират.

Провинция Алеппо

После небольшого перерыва вновь вспыхнули бои между Сирийской свободной армией (ССА) и Демократическими силами Сирии**** (SDF) на севере провинции Алеппо. Согласно сведениям информационного агентства Al Manar News, противники столкнулись в районе населенного пункта Азаз. Напомним, протурецкие исламисты «свободной армии» при поддержке со стороны Анкары стремятся оттеснить курдов как можно дальше от сирийско-турецкой границы и занять их территории.

В свою очередь, курдские подразделения ведут минометный обстрел опорных пунктов радикалов вблизи города Кальджибрин, сообщает военный источник на своей странице в Twitter (jisrtv).

Провинция Дейр эз-Зор

Стало известно, что сегодня ночью террористы «Исламского государства»1 провели атаку на позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе населенного пункта Марата, расположенного на левом берегу реки Евфрат. Однако при помощи российской авиации отряд ИГИЛ1 был разбит, передает военный источник в сети Telegram (SRNN2011).

Между тем Сирийские демократические силы (SDF) отбили у боевиков террористической группировки еще два населенных пункта. По данным Twitter-канала (ClaudiaAlMina), под контроль курдских войск перешли поселения Мисла и Михемеда. Кроме того, курдам удалось достичь деревни Шинан к востоку от Дейр эз-Зора. ВВС международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, уже начали наносить авиаудары по населенному пункту, что привело к жертвам среди мирного населения. По меньшей мере шесть местных жителей были убиты в результате авианалета военных самолетов западного альянса.

Провинция Даръа

В юго-западной части Даръа, начиная со вчерашнего дня, разворачиваются ожесточенные бои между Сирийской свободной армией (ССА) и террористами подконтрольной «Исламскому государству» группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид». Новостной портал Al Manar News сообщает о продолжающихся столкновениях в районе населенного пункта Джиллен. Никакой информации о потерях сторон пока не поступало.

Тем временем в городе Тасиль радикалы формирования напали на несколько общеобразовательных школ, выгнали детей и сожгли их книги и сумки. Таким образом радикалы ответили на отказ родителей принять новую «учебную программу» ИГИЛовцев.

Провинция Ракка

В административном центре региона продолжается противостояние между отрядами «Исламского государства» и бойцами Сирийской демократической армии (SDF). Как передает военный источник в Telegram (Raqqa_Campaign), курдские отряды эвакуировали из Ракки более 150 мирных граждан и перевезли их в безопасные районы.

Между тем артиллерийские дивизионы курдов ведут обстрелы укрепленных пунктов радикалов ИГ в квартале Аль-Джамили, передает Twitter-канал (JorfNews). Также отмечаются вооруженные стычки в районе Аль-Далла.

Провинция Хасака

Военный источник в социальной сети Twitter (shamna_tv) сообщает о том, что в населенном пункте Ар-Рашидие, расположенном к северу от города Аш-Шаддади в южной части провинции, прогремел мощный взрыв. Согласно информации Twitter-канала, мина была установлена радикалами «Исламского государства» в тот момент, когда данные территории находились под контролем террористической группировки. В результате взрыва погиб ребенок. Напомним, Аш-Шаддади перешел под контроль «демократических сил» в феврале 2016 года, однако перед тем как покинуть город, боевики полностью заминировали его.

Ирак

Иракские вооруженные силы и ополченческие отряды «Хашд Аш-Шааби» продолжают развивать наступление на западе провинции Аль-Анбар, граничащей с территорией Сирии. Авиация Ирака совершает боевые вылеты в поддержку объединенных войск. Военный источник в сети Twitter (presssiraq) сообщает о том, что в результате авиаударов иракских военных самолетов как минимум четыре пикапа террористической группировки, оснащенных крупнокалиберными пулеметными установками, были ликвидированы. О потерях со стороны радикалов «Исламского государства» в живой силе не сообщалось.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)