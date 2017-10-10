Сыгравший Николая II актер испугался приезжать на премьеру «Матильды» в РФ

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Берлин, 10 октября. Немецкий актер Ларс Айдингер, сыгравший роль Николая II в фильме режиссера Алексея Учителя «Матильда», не приедет на премьеру киноленты в РФ.

«Я боюсь, что кто-то причинит мне вред или нападет на меня. Уже были нападения на режиссера Алексея Учителя, кто-то бросил коктейль Молотова в его студию», — цитирует его слова немецкое издание Zeit.

Актера также удивила и жесткая критика фильма со стороны общественности.

«Для меня эта ненависть полностью несоразмерна и иррациональна», — подчеркнул Айдингер.

Как ранее сообщало издание «Дни.ру», официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков поведал о том, что в Кремле очень ждут премьеру скандального фильма Алексея Учителя «Матильда».