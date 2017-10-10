Запрет на выезд в РФ связали с первым местом Украины по числу психических расстройств

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Киев, 10 октября. В Верховной раде намерены запретить украинцам выезжать в Россию. Политолог Михаил Павлив связывает это с тем, что Украина занимает первое место в Европе по числу психических заболеваний.

«Украина вышла на первое место в Европе по количеству психических расстройств. В Верховной раде хотят запретить украинцам ездить в Россию. Я абсолютно убежден — эти две новости крепко взаимосвязаны!» — написал Павлив в Facebook.

Накануне в Верховную раду был внесен законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно введения временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в государство-агрессор)». Сенатор Франц Клинцевич заявил, что власти Украины нарушают конституцию, пытаясь ограничить права граждан страны. Однако он убежден, что законопроект не найдет поддержки у депутатов Рады, поскольку не все они «являются сумасшедшими».