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Украина
Запрет на выезд в РФ связали с первым местом Украины по числу психических расстройств
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    Запрет на выезд в РФ связали с первым местом Украины по числу психических расстройств

    15:08  10 Октября 2017
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    Запрет на выезд в РФ связали с первым местом Украины по числу психических расстройств

    Киев, 10 октября. В Верховной раде намерены запретить украинцам выезжать в Россию. Политолог Михаил Павлив связывает это с тем, что Украина занимает первое место в Европе по числу психических заболеваний.

    «Украина вышла на первое место в Европе по количеству психических расстройств. В Верховной раде хотят запретить украинцам ездить в Россию. Я абсолютно убежден — эти две новости крепко взаимосвязаны!» — написал Павлив в Facebook.

    Накануне в Верховную раду был внесен законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно введения временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в государство-агрессор)». Сенатор Франц Клинцевич заявил, что власти Украины нарушают конституцию, пытаясь ограничить права граждан страны. Однако он убежден, что законопроект не найдет поддержки у депутатов Рады, поскольку не все они «являются сумасшедшими».

    Автор: Катерина Михайлиди
    #россия #украина #рада #павлив #выезд
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