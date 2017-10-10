Киевский суд разрешил изъять у «Мегафона» информацию о кибератаке на Минфин Украины

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Киев, 10 октября. Печерский районный суд Киева позволил национальной полиции Украины изъять у российской компании «Мегафон» данные об IP-адресах граждан по делу о кибератаках на сайт финансового министерства 30 декабря минувшего года — 1 января текущего года.

По информации украинских СМИ, вечером 30 декабря прошлого года до 09.00 1 января текущего года неизвестные хакеры совершили атаку на сайт украинского ведомства.

Согласно данным украинской полиции, некоторые IP-адреса, с которых осуществлялись данные атаки, принадлежат провайдеру российской компании, офис которой находится в столице РФ.

Суд удовлетворил прошение и разрешил правоохранительным органам Украины обратиться к компетентным органам России за получением разрешения на временный доступ к документации «Мегафона».