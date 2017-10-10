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Украина
Киевский суд разрешил изъять у «Мегафона» информацию о кибератаке на Минфин Украины
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    Киевский суд разрешил изъять у «Мегафона» информацию о кибератаке на Минфин Украины

    14:11  10 Октября 2017
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    Киевский суд разрешил изъять у «Мегафона» информацию о кибератаке на Минфин Украины

    Киев, 10 октября. Печерский районный суд Киева позволил национальной полиции Украины изъять у российской компании «Мегафон» данные об IP-адресах граждан по делу о кибератаках на сайт финансового министерства 30 декабря минувшего года — 1 января текущего года. 

    По информации украинских СМИ, вечером 30 декабря прошлого года до 09.00 1 января текущего года неизвестные хакеры совершили атаку на сайт украинского ведомства.

    Киевский суд разрешил изъять у «Мегафона» информацию о кибератаке на Минфин Украины

    Согласно данным украинской полиции, некоторые IP-адреса, с которых осуществлялись данные атаки, принадлежат провайдеру российской компании, офис которой находится в столице РФ.

    Суд удовлетворил прошение и разрешил правоохранительным органам Украины обратиться к компетентным органам России за получением разрешения на временный доступ к документации «Мегафона». 

    Автор: Дана Балан
    #россия #украина #хакеры #атака #мегафон
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