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Уфологи нашли сигарообразный НЛО на спутнике Юпитера
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    Уфологи нашли сигарообразный НЛО на спутнике Юпитера

    15:30  10 Октября 2017
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    Уфологи нашли сигарообразный НЛО на спутнике Юпитера

    Москва, 10 октября. Уфологи заявили, что на спутнике Юпитера обнаружен подозрительный объект. Специалисты окрестили его сигарообразным НЛО.

    Снимок был сделан еще в 2000 году. Фотографию удалось получить благодаря работе космического аппарата «Галилео».

    На снимке был запечатлен Ио — один из спутников Юпитера. Уфологи обратили внимание на необычный склон горы на его поверхности, а также на рядом расположенный объект, передает издание ToDay News Ufa.

    Подозрительный объект, по мнению специалистов, может быть инопланетным кораблем. Из-за продолговатой формы уфологи окрестили его сигарообразным НЛО. 

    Уфологи нашли сигарообразный НЛО на спутнике Юпитера

    Из-за частых извержений поверхность Ио регулярно меняется. В настоящее время опровергнуть или доказать теорию уфологов весьма затруднительно.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #спутник #уфологи #нло #юпитер #ио
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