Уфологи нашли сигарообразный НЛО на спутнике Юпитера

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Москва, 10 октября. Уфологи заявили, что на спутнике Юпитера обнаружен подозрительный объект. Специалисты окрестили его сигарообразным НЛО.

Снимок был сделан еще в 2000 году. Фотографию удалось получить благодаря работе космического аппарата «Галилео».

На снимке был запечатлен Ио — один из спутников Юпитера. Уфологи обратили внимание на необычный склон горы на его поверхности, а также на рядом расположенный объект, передает издание ToDay News Ufa.

Подозрительный объект, по мнению специалистов, может быть инопланетным кораблем. Из-за продолговатой формы уфологи окрестили его сигарообразным НЛО.

Из-за частых извержений поверхность Ио регулярно меняется. В настоящее время опровергнуть или доказать теорию уфологов весьма затруднительно.