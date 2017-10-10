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Только 25 владельцев пострадавших при пожаре на «Синдике» машин обратились в полицию
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    Только 25 владельцев пострадавших при пожаре на «Синдике» машин обратились в полицию

    14:11  10 Октября 2017
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    Только 25 владельцев пострадавших при пожаре на «Синдике» машин обратились в полицию

    Москва, 10 октября. Только 25 владельцев пострадавших при пожаре на рынке «Синдика» машин обратились в полицию. Как стало известно Федеральному агентству новостей, пока что им выдают только талон уведомления.

    Решение и документы для обращения в страховые компании будут выдавать только после того, как все машины будут извлечены из-под завалов, а дознаватели МЧС установят и официально оформят точную причину пожара.

    По предварительным данным, оформление документов начнется в течение 10 дней.

    Напомним, огонь охватил площадь 55 тыс. кв. метров рынка «Синдика» в Москве 8 октября. В результате пожара пострадали три человека, жертв удалось избежать. Во время пожара пострадали припаркованные рядом автомобили.

    Только 25 владельцев пострадавших при пожаре на «Синдике» машин обратились в полицию

    Автор: Катерина Михайлиди
    #пожар #синдика
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