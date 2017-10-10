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Опубликовано видео удара ВКС РФ по укреплениям ИГ в Меядине
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    Опубликовано видео удара ВКС РФ по укреплениям ИГ в Меядине

    14:02  10 Октября 2017  /обновлено: 14:12  10 Октября 2017
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    Опубликовано видео удара ВКС РФ по укреплениям ИГ в Меядине

    Москва, 10 октября. Министерство обороны России опубликовало несколько видеозаписей, на которых показаны удары ВКС РФ по скоплениям боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в России) на левом берегу Евфрата. Как отметил в Минобороны, за последние сутки по позициям террористов ИГ1 было нанесено 182 воздушных удара.

    «В течение ночи при проведении разведки беспилотными средствами вскрыт хорошо укрепленный опорный пункт террористов на восточном берегу реки Евфрат в районе населенного пункта Меядин, — отмечает Минобороны. — На данном объекте находился заглубленный склад артиллерийских и танковых боеприпасов, а также разветвленная сеть подземных туннелей».

    Как выяснила разведка, на базе ИГ находилось большое количество террористов, преимущественно из азиатский республик СНГ и Алжира.

    Две пары бомбардировщиков Су-34 в общей сложности нанесли 14 ударов по целям в Меядине. Средства объективного контроля подтвердили, что ударом были уничтожены четыре танка, три БМП, две ракетные системы залпового огня и более 50 боевиков. Еще несколько десятков боевиков оказались погребены в подземных туннелях.

    Позже по позиции террористов был нанесен еще один удар, уничтоживший террористов ИГ, прибывших для эвакуации раненых боевиков.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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