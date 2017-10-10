Боевики «Джейш аль-Ислам» прибыли в Турцию для переправки в провинцию Идлиб

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Антакья, 10 октября. Боевики «Джейш аль-Ислам» намерены сражаться с «Джебхат ан-Нусрой»1 на стороне Турции.

Арабские СМИ сообщили со ссылкой на местные источники, что около 150 боевиков «Армии Ислама» (группировка «Джейш аль-Ислам» признана террористической в ряде стран) пересекли границу Сирии и прибыли в турецкий город Антакья. Они присоединились к еще двум тысячам боевиков, уже находящимся в населенном пункте.

«Армия Ислама» намерена участвовать в столкновениях с боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) в сирийской провинции Идлиб на стороне армии Турции. Отмечается, что колонна турецкого военного транспорта проследовала в Идлиб через пограничный переход Атма.

1 Организация запрещена на территории РФ.