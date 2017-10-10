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Общество
Стала известна судьба передачи «Жди меня»
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    Стала известна судьба передачи «Жди меня»

    13:50  10 Октября 2017  /обновлено: 14:13  10 Октября 2017
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    Стала известна судьба передачи «Жди меня»

    Москва, 10 октября. Телекомпания «ВИD» рассказала о судьбе программы «Жди меня».

    Руководитель телекомпании «ВИD», которая производит «Жди меня», Александр Любимов, рассказал в соцсетях, что телепередача больше не будет выходить на Первом канале, теперь программа получит эфир на НТВ, передает Газета.ру.

    По словам Любимова, Первый канал сегодня отдает предпочтение развлекательным форматам, и это главная причина «переезда» «Жди меня» на НТВ.

    «Им [домом для передачи – ред.] стал НТВ, который за два года действительно сильно изменился», – добавил Любимов.

    В пресс-службе НТВ заявление Любимова не комментируют.

    Напомним, в феврале этого года на 55-м году жизни скончался телевизионный продюсер и создатель программы «Жди меня» Сергей Кушнерев.

    Автор: Юлия Кошкина
    #тв #жди меня
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