Курды захватили несколько населенных пунктов на севере Дейр эз-Зора

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Дейр эз-Зор, 10 октября. Проамериканские «Сирийские демократические силы» расширяют зону своего контроля на восточном берегу Евфрата.

Медиа-крыло проамериканского альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) сообщило, что курдскому ополчению из состава «Отрядов народной самообороны» (YPG) удалось продвинуться на юг вдоль реки Хабур через населенный пункт Рабидха. В данный момент курды сконцентрированы около поселений Фаукани и Аль-Хисса.

Отмечается, что на севере провинции курды продвинулись на три километра восточнее населенного пункта Кобра и захватили поселок Мевалих. Курды стремятся установить контроль над нефтяными и газовыми месторождениями провинции Дейр эз-Зор.