Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Курды в Ираке заявили, что не уйдут из освобожденных от ИГ территорий
Весь мир
Курды захватили несколько населенных пунктов на севере Дейр эз-Зора
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Курды захватили несколько населенных пунктов на севере Дейр эз-Зора

    13:48  10 Октября 2017
    187

    Курды захватили несколько населенных пунктов на севере Дейр эз-Зора

    Дейр эз-Зор, 10 октября. Проамериканские «Сирийские демократические силы» расширяют зону своего контроля на восточном берегу Евфрата.

    Медиа-крыло проамериканского альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) сообщило, что курдскому ополчению из состава «Отрядов народной самообороны» (YPG) удалось продвинуться на юг вдоль реки Хабур через населенный пункт Рабидха. В данный момент курды сконцентрированы около поселений Фаукани и Аль-Хисса.

    Отмечается, что на севере провинции курды продвинулись на три километра восточнее населенного пункта Кобра и захватили поселок Мевалих. Курды стремятся установить контроль над нефтяными и газовыми месторождениями провинции Дейр эз-Зор.

    Курды захватили несколько населенных пунктов на севере Дейр эз-Зора

    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #курды #дейр эз-зор
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017 21282

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        5983

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53161

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        92058

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108161
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        9:49   10 Октября 2017
        1146
        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ очистила от ИГ территорию вокруг Дейр эз-Зора

        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ очистила от ИГ территорию вокруг Дейр эз-Зора

        9:01   10 Октября 2017
        683
        Два вооруженных террориста уничтожены в ходе операции силовиков в Дагестане

        Два вооруженных террориста уничтожены в ходе операции силовиков в Дагестане

        8:18   10 Октября 2017
        102
        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        5:54   10 Октября 2017
        6505