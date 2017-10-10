Крушение Су-24 ВКС РФ в Сирии: что стоит за героическим и опасным трудом российских летчиков

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В районе военного аэродрома «Хмеймим», расположенного в сирийской провинции Латакия, потерпел крушение бомбардировщик Су-24 ВКС РФ, члены экипажа погибли, не успев катапультироваться. Об этом сообщило Министерство обороны России. Согласно предварительным данным, причина аварии — техническая неисправность самолета.

Сегодня утром фронтовой бомбардировщик при разгоне на взлет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По информации МО РФ, самолет должен был вылететь на выполнение боевого задания. Отмечается также, что никаких разрушений на земле в результате происшествия нет.

В связи с данным трагическим событием Федеральное агентство новостей (ФАН) решило вспомнить и другие недавние досадные инциденты, связанные с крушением военных самолетов. В текущем году многие армии мира, в том числе сильнейшие из них, понесли потери не только в авиационной технике, но и в личном составе.

Так, 10 июля в американском штате Миссисипи произошло крушение военно-транспортного самолета С-130 «Геркулес», который перевозил боеприпасы. Все 16 человек, которые находились на борту, погибли. Самолет упал в поле, где вскоре разгорелся сильнейший пожар.

15 марта американские ВВС потеряли также турбовинтовой самолет U-28A. Летчик пытался совершить посадку с последующим взлетом, однако потерпел крушение близ гражданского аэропорта города Кловис в штате Нью-Мексико. В результате происшествия погибли три авиатора.

Кроме того, в конце предыдущего года — 7 декабря — у берегов японского острова Сикоку разбился американский истребитель-бомбардировщик F/A-18. Пилоту удалось катапультироваться, однако через день после инцидента он был обнаружен мертвым.

В текущем году инциденты с потерей военных самолетов и военнослужащих в результате авиакрушений пережили и вооруженные силы Индии. 23 мая в ходе учебного полета пропал истребитель Су-30. Уже 26-го числа в 150 километрах от границы с Китаем были обнаружены обломки самолета. Оба пилота погибли.

Другой инцидент также произошел этой весной. 15 марта потерпел аварию истребитель Су-30МКИ. Самолет должен был приземлиться на аэродроме «Уттарлай», но в результате рухнул на один из жилых домов в близлежащей деревне. Пилоты успели катапультироваться, однако пострадали трое гражданских лиц — жители почти разрушенного дома. Они были госпитализированы с множественными ожогами и другими травмами.

В этом году военный самолет также потеряли вооруженные силы Греции. Инцидент произошел 29 мая вблизи острова Скопелос. Истребитель Mirage 2000 упал в результате технической неисправности во время тренировочного полета, но, к счастью, никто из членов экипажа и местных жителей не пострадал.

Еще одно происшествие, связанное с потерями ВВС НАТО, произошло в конце прошлого года на границе штатов Альберта и Саскачеван в Канаде. Истребитель CF-18 потерпел крушение вблизи населенного пункта Колд Лейк. Как сообщили позже в военном ведомстве Канады, пилот в результате аварии не выжил.

Авиакатастрофа, унесшая жизни наибольшего числа людей в этом году, произошла 7 июня. В Мьянме потерпел крушение военно-транспортный самолет, перевозивший членов семей военных. В общей сложности на борту находились 122 человека, в том числе 14 членов экипажа и 15 детей. Обломки и тела погибших были обнаружены в Андамандском море.

Для ВКС РФ сегодняшняя авария также не первая в текущем году. Так, 26 апреля в районе полигона «Телемба» в Бурятии потерпел крушение истребитель МиГ-31, выполнявший учебный полет. К счастью, самолет упал в безлюдном месте, оба пилота успели вовремя катапультироваться, и позже они были оперативно эвакуированы.

Военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, полковник запаса Андрей Кошкин отметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН), что сегодняшнее происшествие близ базы «Хмеймим» — это, прежде всего, большая трагедия.

«Погибли наши летчики. В сложившейся ситуации я не удивлюсь, если выяснится, что они пытались спасти свой самолет. Но это будет понятно только после расследования. Мы часто и справедливо говорим о героическом труде российских летчиков, об их высокопрофессиональной выучке, о сложнейших условиях, в которых они работают, но часто не понимаем, насколько им, действительно, приходится сложно. Наши летчики находятся на пике мастерства, поскольку их готовят к выполнению настоящих боевых задач. Этот героический труд, и всю полноту их мастерства мы по-настоящему осознаем только тогда, когда в таких сложнейших условиях теряем лучших людей».

При этом необходимо помнить, что наши летчики каждый день спасают от террористов не только жителей Сирии и других стран Ближнего Востока, но и граждан России, подчеркивает Андрей Кошкин.

«Ни одна армия мира на сегодняшний день не смогла сделать то, что сделали российские ВКС в Сирии: от чрезвычайной угрозы, когда боевики ИГ1 были близки к тому, чтобы захватить столицу, они вывели страну к ситуации, при которой от террористов теперь зачищено больше 90% страны. Они буквально сломали хребет «Исламскому государству»1 (запрещено в РФ). Несомненно, в таких условиях у любой армии мира были бы потери. Важно помнить, что это тяжелейший труд, но он чрезвычайно важен для безопасности не только ближневосточного региона, но и нашей страны. В данной ситуации такие трагические исходы, к сожалению, возможны, и вряд ли кому-нибудь удалось бы избежать их совсем».

1 Организация запрещена на территории РФ.