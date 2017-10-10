Анкара рассказала о планах по нахождению ВС Турции в сирийском Идлибе

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Анкара, 10 октября. Вооруженные силы Турции сохранят присутствие в сирийской провинции Идлиб до тех пор, пока оттуда будет исходить угроза, сказал глава Минобороны Турции Нуреттин Джаникли.

Турецкий Генштаб сообщил накануне о начале операции в Идлибе в рамках создания зоны деэскалации.

«Мы оказываем поддержку (оппозиционной) Свободной сирийской армии в Идлибе. Пока оттуда будет исходить угроза, мы должны оставаться там», — сказал Джаникли, передает местный канал NTV.

Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что целью введения турецких войск в Идлиб является предотвращение миграционной волны из Сирии. Турецкие военные проводят разведывательные мероприятия.