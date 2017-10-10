Вассерман: Украина использует закон об особом статусе Донбасса для шантажа ДНР и ЛНР

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На Украине вступил в силу закон, продлевающий еще на год особый статус Донбасса.

Принятый в 2014 году и продленный сегодня закон включает в себя массу оговорок. К примеру, в нем заявляется, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей — то есть ДНР и ЛНР — получат особый статус только после полного ухода оттуда «незаконных бандформирований» и проведения на их территории выборов по украинским законам.

Закон, который нельзя исполнить

По мнению Анатолия Вассермана, известного интеллектуала и политического обозревателя, украинский закон об особом статусе Донбасса в его нынешней редакции фактически невыполним. «Это так хотя бы потому, что все многочисленные оговорки о том, как и на каких условиях Донбассу может быть предоставлен особый статус, противоречат минским соглашениям в том виде, в котором они были приняты Советом безопасности ООН. Минские соглашения были одобрены ООН и приобрели таким образом статус международного закона. Украинский закон об особом статусе Донбасса противоречит этому международному закону», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

«Любая попытка исполнить этот закон будет означать, что Киев открыто выступает против ООН. На такую наглость же не пойдут даже нынешние украинские руководители», — подчеркивает Вассерман.

Юридические сложности, впрочем, не единственное, что мешает украинскому закону об особом статусе Донбасса вступить в силу. По сути, он предполагает возобновление открытых боевых действий. Так, прежде чем предоставить Донбассу особый статус, Украина требует провести там выборы на своих условиях. Учитывая нынешний уровень отношений между народными республиками и Киевом, организовать такие выборы можно будет только после того, как в Луганск и Донецк войдут украинские войска.

«Тем не менее опыт прошлых поражений показывает, что на это у Киева просто физически нет сил. Любая попытка силового захвата Донбасса попросту обернется для ВСУ новым разгромом. Но, скорее всего, Украина все же попытается использовать закон об особом статусе Донбасса для шантажа ДНР и ЛНР. Под прикрытием закона об особом статусе Украина будет требовать от Донбасса уступок, угрожая военным вторжением в случае неподчинения. Беда Киева в том, что его склонность к блефу уже хорошо известна, а значит, мало кто воспринимает такие попытки всерьез», — поясняет Вассерман.

Таким образом, резюмирует Вассерман, значение пролонгированного украинского закона об особом статусе Донбасса для минского процесса минимально.