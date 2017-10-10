Рогозин: Российский бизнес примет активное участие в восстановлении Сирии

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Сочи, 10 октября. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что российский бизнес примет активное участие в процессе экономического восстановления Сирии. Об этом вице-премьер заявил в ходе заседания постоянной Российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

По его словам, к настоящему моменту Сирия достигла той точки, когда необходимо начинать экономическое восстановление САР, и российский бизнес должен принять в этом процессе активное участие.

«Сейчас мы констатируем, что наступает время экономического восстановления и рассчитываем на то, что российский бизнес примет в этом процессе самое деятельное участие», — сказал Рогозин.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ВКС России полностью ликвидировали экономическую инфраструктуру боевиков запрещенной в РФ террористической группировки ИГ в Сирии, передает URA.RU.