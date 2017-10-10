Россию и Сирию свяжет прямая судоходная линия — Рогозин
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Москва, 10 октября. Российскую Федерацию и Сирийскую Арабскую Республику свяжет прямая судоходная линия. Об этом во вторник заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин в ходе заседания постоянной российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
По его словам, создается параллельно прямая судоходная линия между российскими и сирийскими портами, передает ТАСС.
На сегодняшний день перевозка сельскохозяйственных грузов реализовывается по линии «Оборонлогистики», которая заинтересована в развертывании предоставляемых услуг, подчеркнул Рогозин.