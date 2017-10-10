Пассажиры автобуса, протараненного поездом, не смогли вовремя выбраться из-за «баулов» с вещами

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Владимир, 10 октября. Часть пассажиров автобуса, столкнувшегося с поездом во Владимирской области, погибли из-за того, что не смогли выбраться из-за перегруженного вещами салона.

По словам источника ФАН, все пассажиры автобуса работали на различных предприятиях в Егорьевске и возвращались домой с огромным количеством багажа.

«Огромными баулами со скарбом были завалены проходы автобуса, выбраться за минуту пассажиры не смогли», — добавил он.

Напомним, смертельное ДТП произошло 6 октября около 03.40. Пассажирский автобус объезжал пробку и заглох на переезде у железнодорожной станции Покров. В него врезался поезд. В результате погибли 19 человек.

В автобусе ехали граждане Узбекистана. В момент происшествия они спали. Водитель начал кричать, после чего выскочить удалось 34 людям. Погибли те, кто остался внутри салона.



