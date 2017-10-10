Полтавченко решил бороться с несанкционированными ярмарками в Петербурге

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Санкт-Петербург, 10 октября. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко потребовал от глав районных администраций пресечь деятельность несанкционированных фестивалей и ярмарок.

Полтавченко указал на многочисленные жалобы, которые поступают от горожан. Кроме того, на подобных мероприятиях процветает антисанитария, а качество товаров вызывает вопросы.

«У нас есть положение о проведении ярмарок, которое вступило в силу. Будьте любезны, работайте строго по этому положению. Если кто-то не поймет, то буду строго наказывать за это», — подчеркнул глава города.

Напомним, ранее губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил о том, что вывески и рекламные конструкции в городе должны соответствовать петербургской эстетике.