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Полтавченко решил бороться с несанкционированными ярмарками в Петербурге
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    Полтавченко решил бороться с несанкционированными ярмарками в Петербурге

    14:03  10 Октября 2017
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    Полтавченко решил бороться с несанкционированными ярмарками в Петербурге

    Санкт-Петербург, 10 октября. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко потребовал от глав районных администраций пресечь деятельность несанкционированных фестивалей и ярмарок.

    Полтавченко указал на многочисленные жалобы, которые поступают от горожан. Кроме того, на подобных мероприятиях процветает антисанитария, а качество товаров вызывает вопросы.

    «У нас есть положение о проведении ярмарок, которое вступило в силу. Будьте любезны, работайте строго по этому положению. Если кто-то не поймет, то буду строго наказывать за это», — подчеркнул глава города.

    Напомним, ранее губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил о том, что вывески и рекламные конструкции в городе должны соответствовать петербургской эстетике.

    Автор: Алексей Громов
    #петербург #полтавченко
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