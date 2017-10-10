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САА при поддержке ВКС РФ уничтожили несколько «тачанок» ИГ на трассе М7
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    САА при поддержке ВКС РФ уничтожили несколько «тачанок» ИГ на трассе М7

    13:40  10 Октября 2017
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    САА при поддержке ВКС РФ уничтожили несколько «тачанок» ИГ на трассе М7

    Хомс, 10 октября. Летчики ВКС РФ обеспечили успех военной операции сирийской армии на трассе, соединяющей Пальмиру и Дейр эз-Зор.

    Военные источники в Сирии сообщили, что подразделениям САА удалось при воздушной поддержке российской авиации уничтожить два внедорожника террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России), которые использовались игиловцами для попытки скрыться из зоны ведения боевых действий. «Тачанки» и сами джихадисты были ликвидированы.

    Ранее сообщалось, что ВКС РФ наносят до 150 авиационных ударов по позициям исламистов для полной дезориентации действий «Халифата» около ключевого населенного пункта Меядин в провинции Дейр эз-Зор.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #саа #м7
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