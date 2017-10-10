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Политика
Путин отметил связь между престижностью работы в избиркомах и доверием к власти
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    Путин отметил связь между престижностью работы в избиркомах и доверием к власти

    14:00  10 Октября 2017
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    Путин отметил связь между престижностью работы в избиркомах и доверием к власти

    Москва, 10 октября. Повышение престижности работы в избирательных комиссиях на выборах приведет к укреплению доверия к власти, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллой Памфиловой.

    Памфилова рассказала президенту об отборе сотрудников избиркомов на выборах. Он отметила, что в России повышается престижность такой работы.

    «Самое главное, будет доверие большое к качеству комиссий, к тем, кто там работает, — подчеркнула она. — Тогда не надо будет всех тех мер — наблюдатели, наблюдатели, контроль над контролем».

    «В конечном счете, это доверие к власти», — добавил Путин.

    Путин отметил связь между престижностью работы в избиркомах и доверием к власти

    Ранее Путин освободил от должности главу Ивановской области Павла Конькова. Временно исполняющим обязанности российский лидер назначил замглавы Минэкономразвития России Станислава Воскресенского.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #памфилова #власть #доверие #избирком
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