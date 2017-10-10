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Происшествия
Нарушения выявлены на переезде у станции во Владимирской области, где поезд протаранил автобус
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    Нарушения выявлены на переезде у станции во Владимирской области, где поезд протаранил автобус

    13:33  10 Октября 2017
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    Нарушения выявлены на переезде у станции во Владимирской области, где поезд протаранил автобус

    Владимир, 10 октября. Сотрудники транспортной прокуратуры и СУ СК РФ на транспорте начали свою проверку по факту столкновения автобуса и пассажирского поезда во Владимирской области. Жертвами ДТП, по последним данным стали 19 человек. 

    Трагедия произошла в районе железнодорожной станции Покров около 03.40 мск 6 октября. Причиной столкновения стал заглохший на путях автобус. От столкновения с поездом его буквально разорвало пополам

    Как стало известно ФАН, в настоящее время сотрудники прокуратуры и СУ СК РФ проверяют, был ли переезд, где заглох автобус, оборудован средствами по оповещению о приближающемся поезде.

    «Уже выявлены нарушения, но незначительные»,  — отметил источник.

    Автор: Алексей Громов
    #дтп #автобус #поезд #владимир
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