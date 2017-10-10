Нарушения выявлены на переезде у станции во Владимирской области, где поезд протаранил автобус

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Владимир, 10 октября. Сотрудники транспортной прокуратуры и СУ СК РФ на транспорте начали свою проверку по факту столкновения автобуса и пассажирского поезда во Владимирской области. Жертвами ДТП, по последним данным стали 19 человек.

Трагедия произошла в районе железнодорожной станции Покров около 03.40 мск 6 октября. Причиной столкновения стал заглохший на путях автобус. От столкновения с поездом его буквально разорвало пополам

Как стало известно ФАН, в настоящее время сотрудники прокуратуры и СУ СК РФ проверяют, был ли переезд, где заглох автобус, оборудован средствами по оповещению о приближающемся поезде.

«Уже выявлены нарушения, но незначительные», — отметил источник.