Матч Кубка Франции прервали на 28-й минуте из-за инфаркта у футболиста

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Париж, 10 октября. Матч пятого раунда Кубка Франции по футболу между командами низших лиг «Марли-ла-Виль» и «Версаль» был прерван из-за того, что одному игроку стало плохо прямо на футбольном поле. Игра завершилась на 28-й минуте.

Стало известно, что 28-летний защитник «Марли» Идрисс перенес инфаркт, сообщает газета Le Parisien. Во время матча игрок внезапно потерял сознание. Врачи оказали футболисту первую помощь. Чтобы завести сердце мужчины, медикам пришлось использовать дефибриллятор.

На пожарном вертолете Идрисса доставили в больницу, которая находится в пригороде Парижа. Тренер «Марли» Бертон заявил, что футболист пока еще не пришел в сознание. Дата и время проведения матча будут озвучены позже.