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Сирия: около 70 боевиков ИГИЛ уничтожено ударами ВКС РФ в районе Меядина
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    Сирия: около 70 боевиков ИГИЛ уничтожено ударами ВКС РФ в районе Меядина

    13:27  10 Октября 2017  /обновлено: 13:36  10 Октября 2017
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    Сирия: около 70 боевиков ИГИЛ уничтожено ударами ВКС РФ в районе Меядина

    Москва, 10 октября. В результате авиаударов ВКС РФ в районе сирийского Меядина уничтожено около 70 боевиков ИГИЛ1 (группировка запрещена в России). Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 

    Он отметил, что в ночь на вторник российские беспилотники обнаружили хорошо укрепленный опорный пункт экстремистов на восточном берегу реки Евфрат в районе Меядина. 

    В результате ударов ВКС РФ были уничтожены четыре танка, три БМП, а также пикапы с техникой и вооружением.

    Сирия: около 70 боевиков ИГИЛ уничтожено ударами ВКС РФ в районе Меядина

    «Потери террористов в живой силе составили более 50 боевиков ликвидированными, еще почти 30 террористов остались заблокированными в подземных коридорах», — сообщил Конашенков.

    Он также добавил, что затем (спустя 40 минут — Прим.ред.) Су-34 нанес еще один удар по позициям террористов, в результате которого было ликвидировано около 20 боевиков ИГИЛ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
    #россия #сирия #конашенков #вск рф #меядин
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