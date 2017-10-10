Сирия: около 70 боевиков ИГИЛ уничтожено ударами ВКС РФ в районе Меядина

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Москва, 10 октября. В результате авиаударов ВКС РФ в районе сирийского Меядина уничтожено около 70 боевиков ИГИЛ1 (группировка запрещена в России). Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что в ночь на вторник российские беспилотники обнаружили хорошо укрепленный опорный пункт экстремистов на восточном берегу реки Евфрат в районе Меядина.

В результате ударов ВКС РФ были уничтожены четыре танка, три БМП, а также пикапы с техникой и вооружением.

«Потери террористов в живой силе составили более 50 боевиков ликвидированными, еще почти 30 террористов остались заблокированными в подземных коридорах», — сообщил Конашенков.

Он также добавил, что затем (спустя 40 минут — Прим.ред.) Су-34 нанес еще один удар по позициям террористов, в результате которого было ликвидировано около 20 боевиков ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.