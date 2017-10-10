Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Агрессивная собака напала на 13-летнего ребенка в Мурманске
Весь мир
Швейцарская полиция задержала предполагаемых участников теракта ИГ в Марселе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Швейцарская полиция задержала предполагаемых участников теракта ИГ в Марселе

    13:27  10 Октября 2017  /обновлено: 13:35  10 Октября 2017
    89

    Швейцарская полиция задержала предполагаемых участников теракта ИГ в Марселе

    Стокгольм, 10 октября. Швейцарская полиция задержала двух человек, которых подозревают в причастности к террористическому нападению на вокзале в Марселе, ответственность за которое взяла на себя группировка «Исламское государство»1 (запрещена в России). Как сообщает Reuters, задержанные являются тунисцами.

    Как сообщил Федеральный офис полиции Швейцарии, задержанные граждане Туниса просили убежища в Швейцарии. Их задержали в городе Кьяссо, который расположен на самом юге страны, совсем недалеко от итальянской границы.

    Напомним, 1 октября мужчина с ножом напал на прохожих на вокзале в Марселе. Ему удалось убить двух молодых женщин, прежде чем полицейские ликвидировали его. Убитый полицией был опознан как гражданин Туниса Ахмед Ханаши.

    Швейцарская полиция задержала предполагаемых участников теракта ИГ в Марселе

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017 21300

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        5983

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53161

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        92072

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108161
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        9:49   10 Октября 2017
        1157
        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ очистила от ИГ территорию вокруг Дейр эз-Зора

        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ очистила от ИГ территорию вокруг Дейр эз-Зора

        9:01   10 Октября 2017
        691
        Два вооруженных террориста уничтожены в ходе операции силовиков в Дагестане

        Два вооруженных террориста уничтожены в ходе операции силовиков в Дагестане

        8:18   10 Октября 2017
        102
        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        5:54   10 Октября 2017
        6574