Швейцарская полиция задержала предполагаемых участников теракта ИГ в Марселе

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Стокгольм, 10 октября. Швейцарская полиция задержала двух человек, которых подозревают в причастности к террористическому нападению на вокзале в Марселе, ответственность за которое взяла на себя группировка «Исламское государство»1 (запрещена в России). Как сообщает Reuters, задержанные являются тунисцами.

Как сообщил Федеральный офис полиции Швейцарии, задержанные граждане Туниса просили убежища в Швейцарии. Их задержали в городе Кьяссо, который расположен на самом юге страны, совсем недалеко от итальянской границы.

Напомним, 1 октября мужчина с ножом напал на прохожих на вокзале в Марселе. Ему удалось убить двух молодых женщин, прежде чем полицейские ликвидировали его. Убитый полицией был опознан как гражданин Туниса Ахмед Ханаши.

1 Организация запрещена на территории РФ.