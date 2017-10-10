Басков решил уйти со сцены и отдохнуть от самого себя

В Избранное

Москва, 10 октября. Известный певец Николай Басков заявил о том, что покидает сцену и уходит на заслуженный отдых. Звезда российского шоу-бизнеса считает, что и так многое было сделано.

Народный артист России сообщил о своем решении, опубликовав пост в Instagram, сообщает «Свободная пресса».

A post shared by Николай Басков (@nikolaibaskov) on Oct 9, 2017 at 4:32am PDT

Десятикратный обладатель премии «Золотой граммофон» заявил, что ему «нужно отдохнуть от самого себя». Многочисленные фанаты артиста сразу начали уговаривать кумира не уходить. Однако нашлись и те, кто посчитал, что Баскову давно пора завершать звездную карьеру.

Ранее стало известно, что российский певец Николай Басков познакомился с мамой своей невесты Виктории Лопыревой.