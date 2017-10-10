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Москва, 10 октября. ВКС России за сутки нанесли 182 авиаудара по боевикам в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом во вторник сообщил официальный представитель оборонного ведомства России генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, во вторник, 10 октября, авиация ВКС РФ продолжила уничтожение террористов ИГИЛ1 (группировка запрещена в России), которые вторглись в сирийскую провинцию Дейр эз-Зор с запада Ирака, передает РИА Новости.

Он отметил, что в течение последних суток ВКС РФ нанесли 182 удара по экстремистам ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.