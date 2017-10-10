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Задорнов призвал не верить слухам вокруг его лечения за рубежом
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    Задорнов призвал не верить слухам вокруг его лечения за рубежом

    13:27  10 Октября 2017
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    Задорнов призвал не верить слухам вокруг его лечения за рубежом

    Москва, 10 октября. Писатель-сатирик Михаил Задорнов призвал не верить слухам вокруг его лечения за границей, которые распускают некоторые СМИ.

    Проходящий лечение от онкологии артист поблагодарил поклонников за поддержку. Он также призвал их не верить слухам, которые распускает «желтая пресса», о его лечение за рубежом. В частности, журналисты сообщали, что от Задорнова отказали немецкие врачи. Писатель заступился за медиков.

    «Мне обидно, что домыслы журналистов порождают всяческие слухи, которые еще более далеки от истины, — написал он на своей странице «ВКонтакте». — Для нормального лечения мне нужно спокойствие, и мне бы хотелось, чтобы меня услышали».

    Задорнов призвал не верить слухам вокруг его лечения за рубежом

    Он отметил, что никто из его близких и знакомых не делится информацией о его состоянии с журналистами.

    «Я знаю, что никто из моих друзей, с которыми я сейчас общаюсь, не будет обсуждать на телевидении или рассказывать в прессе о моем здоровье, — цитирует его «Ридус», — но что есть те, кто ради собственного пиара подробно расскажут о том, как приезжают ко мне в гости, помогают в лечении, привозят мне редкие лекарства, приготовленные в секретных лабораториях по рецептам, найденным на месте крушения НЛО, прилетавших к нам, чтобы почитать желтую прессу».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #рак #задорнов #сми #лечение #слухи
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