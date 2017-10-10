Задорнов призвал не верить слухам вокруг его лечения за рубежом

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Москва, 10 октября. Писатель-сатирик Михаил Задорнов призвал не верить слухам вокруг его лечения за границей, которые распускают некоторые СМИ.

Проходящий лечение от онкологии артист поблагодарил поклонников за поддержку. Он также призвал их не верить слухам, которые распускает «желтая пресса», о его лечение за рубежом. В частности, журналисты сообщали, что от Задорнова отказали немецкие врачи. Писатель заступился за медиков.

«Мне обидно, что домыслы журналистов порождают всяческие слухи, которые еще более далеки от истины, — написал он на своей странице «ВКонтакте». — Для нормального лечения мне нужно спокойствие, и мне бы хотелось, чтобы меня услышали».

Он отметил, что никто из его близких и знакомых не делится информацией о его состоянии с журналистами.