ДТП на трассе в Иркутской области унесло жизни пяти человек

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Иркутск, 10 октября. Страшная авария на трассе «Братск — Усть-Илимск» оборвала жизни пяти человек, находившихся в автомобиле ИЖ.

ДТП произошло на 173 километре автодороги, соединяющей Братск и Усть-Илимск. В салоне автомобиля находились пять человек. Водитель автомобиля не справился с управлением и улетел в кювет.

Как сообщает «Свободная пресса», четверо из находившихся сразу же погибли от полученных травм. Скорая помощь забрала последнего оставшегося в живых человека, однако он умер, не доехав до больницы.

В настоящее время сотрудники управления МВД по Иркутской области проводят проверку в связи с гибелью людей в ДТП.

Как отмечает пресс-служба регионального МВД, по аналогичному сценарию в области произошло еще две аварии, с автомобилями ВАЗ и Honda Stepwagon. Водитель автомобиля Honda погиб.