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Происшествия
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Происшествия
ДТП на трассе в Иркутской области унесло жизни пяти человек
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    ДТП на трассе в Иркутской области унесло жизни пяти человек

    13:21  10 Октября 2017
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    ДТП на трассе в Иркутской области унесло жизни пяти человек

    Иркутск, 10 октября. Страшная авария на трассе «Братск — Усть-Илимск» оборвала жизни пяти человек, находившихся в автомобиле ИЖ. 

    ДТП произошло на 173 километре автодороги, соединяющей Братск и Усть-Илимск. В салоне автомобиля находились пять человек. Водитель автомобиля не справился с управлением и улетел в кювет.

    Как сообщает «Свободная пресса», четверо из находившихся сразу же погибли от полученных травм. Скорая помощь забрала последнего оставшегося в живых человека, однако он умер, не доехав до больницы.

    В настоящее время сотрудники управления МВД по Иркутской области проводят проверку в связи с гибелью людей в ДТП.

    ДТП на трассе в Иркутской области унесло жизни пяти человек

    Как отмечает пресс-служба регионального МВД, по аналогичному сценарию в области произошло еще две аварии, с автомобилями ВАЗ и Honda Stepwagon. Водитель автомобиля Honda погиб.

    Автор: Валентин Меликов
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