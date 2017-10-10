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ВКС РФ провели совместную тренировку с ВВС Армении
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    ВКС РФ провели совместную тренировку с ВВС Армении

    13:14  10 Октября 2017
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    ВКС РФ провели совместную тренировку с ВВС Армении

    Москва, 10 октября. В ходе учений «Взаимодействие-2017» состоялась совместная тренировка ВКС РФ и военной авиации Армении.

    В пресс-службе Южного военного округа сообщили, что в тренировке участвовала истребительная, штурмовая и армейская авиация, базирующаяся на российской базе «Эребуни» и ВВС Армении. Летчики выполняли учебно-боевые задачи на полигонах «Баграмян» ВС Армении и «Алагяз» ВС России.

    Во время тренировки по авиационному прикрытию войск и воздушному бою были задействованы свыше 25 самолетов и вертолетов обеих стран, включая ударные вертолеты Ми-24П, транспортные Ми-8МТ, истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25.

    Экипажи нанесли условные авиационные удары по объектам условного противника и обеспечили безопасность наземной группировки войск, сообщает руководство учений.

    ВКС РФ провели совместную тренировку с ВВС Армении

    Автор: Алексей Громов
    #вкс рф #учения #армения #взаимодействие-2017
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