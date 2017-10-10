Сирия сегодня: Минобороны РФ о крушении Су-24, ВКС РФ разгромили инфраструктуру ИГ

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Сирия сегодня, 10 октября. Минобороны РФ назвало возможную причину крушения российского Су-24 на аэродроме «Хмеймим». Россия требует от Пентагона и коалиции разъяснений по поводу их тактики в Сирии и Ираке. ВКС РФ полностью уничтожили экономическую инфраструктуру ИГИЛ1 в Сирии.

Минобороны РФ назвало причину крушения российского Су-24 в Сирии

Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 разбился в Сирии, экипаж погиб, сообщили в Минобороны России. Сообщается, что причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Трагедия произошла на аэродроме «Хмеймим» в Сирии, на котором базируются подразделения Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) по просьбе официального Дамаска ведущие борьбу с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ).

По сообщению Минобороны РФ, Су-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился.

«10 октября при совершении разгона на взлет с аэродрома «Хмеймим» (Сирия) для выполнения боевой задачи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился самолет Су-24. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб», — рассказали в Минобороны РФ.

Сообщается, что на земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность самолета, сообщили в российском военном ведомстве.

Это второй российский Су-24, потерпевший крушение за время сирийской кампании. Предыдущая трагедия разыгралась в ноябре 2015 года, когда российский Су-24 был сбит турецким истребителем. Летчик Олег Пешков, пилотировавший машину, успел катапультироваться, но был расстрелян с земли террористами.

Россия требует от Пентагона разъяснений по поводу тактики в Сирии и Ираке

Террористы, ведущие боевые действия против сирийских войск в провинции Дейр-эз-Зор, продолжают массово получать подкрепления из Ирака, заявили в Минобороны России. Эту ситуацию российское военное ведомство расценивает как весьма странную, поскольку в Ираке боевые действия против террористических группировок ведет авиация возглавляемой США международной коалиции.

Однако, по данным Минобороны РФ, в настоящее время коалиция в разы снизила количество ударов по террористам в западном Ираке и, фактически, только имитирует борьбу с ИГИЛ. При этом террористы продолжают захватывать в Ираке новые территории.

В связи с этим Минобороны РФ потребовало у Пентагона и командования коалицией разъяснений.

«Является ли такая смена приоритетов у США и коалиции стремлением максимально осложнить операцию сирийской армии при поддержке ВКС России по освобождению сирийской территории к востоку от реки Евфрат? — задал вопрос официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, иронически добавив. — Или это ловкая возможность освободить Ирак от террористов ИГИЛ, загнав их в Сирию под точные удары российских ВКС?»

Как отметил Конашенков, ВКС РФ, оказывая поддержку сирийской армии, за последнюю неделю существенно расширили территорию, свободную от террористов, к северо-западу и юго-востоку от города Дейр-эз-Зора, центра одноименной провинции.

Сейчас правительственные силы проводят операцию по освобождению крупного форпоста ИГИЛ в районе города Меядина примерно в 40 километрах юго-восточнее Дейр-эз-Зора, отметил Конашенков.

При этом, по его словам, ожесточенное сопротивление террористов, действующих в долине Евфрата, не ослабевает, поскольку боевики ежедневно получают подкрепления из Ирака, в том числе туда прибывают иностранные наемники на бронетехнике с крупнокалиберным вооружением. По словам Конашенкова, «воротами» для террористов служит пограничный город Абу-Кемаль.

ВКС РФ уничтожили экономическую инфраструктуру ИГИЛ в Сирии

ВКС РФ уничтожили экономическую инфраструктуру «Исламского государства»1 в Сирии, лишив террористов источников финансирования, а также возможности закупок вооружений и вербовки новых боевиков, рассказали в Минобороны РФ.

Также в российском военном ведомстве отметили, что «пресекаются любые попытки возобновления террористами добычи и незаконной реализации углеводородов в Сирии», а других источников финансирования у них нет.

При этом, по словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, в западной части Ирака, где вроде бы действует возглавляемая США коалиция, территория, подконтрольная ИГИЛ, только увеличивается. И это при том, что эта территория изначально была в несколько раз больше, чем в Сирии, отметил Конашенков.

По словам представителя Минобороны РФ, именно в этой части региона не работают ВКС РФ, и именно туда — на восточный берег Евфрата — постоянно прибывают подкрепления боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.