Васильева рассказала, когда в российских школах введут уроки шахмат

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Москва, 10 октября. Уроки шахмат в начальных классах российских школ введут в ближайшие два года, заявила министр образования и науки России Ольга Васильева во время выступления в Совете Федерации.

«Мы планируем в ближайшие два года, начиная со следующего года, — констатировала российский министр, — с 1 по 4 класс — один час в неделю».

По словам Васильевой, шахматные кружки для учеников младших классов в настоящее время работают в школах 90 регионов России. По ее данным, 742 тысячи российских школьников занимаются этим видом спорта.

В начале августа Васильева заявила, что в российских школах должны быть введены обязательные занятия шахматами.