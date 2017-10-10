Захарова назвала знамя «самым конструктивным представителем Украины»

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Сочи, 10 октября. В Сочи проходит заседание совета министров иностранных дел СНГ, интересы Украины на мероприятии представляет «знамя», отметила Мария Захарова.

Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова опубликовала на своей странице в Facebook фото с министрами стран-участниц встречи, оставив «шедевральный», по мнению ее подписчиков, комментарий.

«Украина направила самого конструктивного представителя — знамя».

Подписчики упражняются в остроумии, поддерживая Марию Захарову:

«А ещё, Украина ловко уклонилась от поездки в Россию на чемпионата мира по футболу, проиграв Хорватии 0:2».

«Надо было саммит стран СНГ в Крыму провести».

Встреча на уровне глав внешнеполитических ведомств предваряет саммит Содружества, который состоится 11 октября. В этом году в совете председательствует Россия.

Как сообщалось ранее, на заседании глав иностранных ведомств государств СНГ будут подведены итоги работы за год и одобрены решения о разграничении полномочий структур организации. На повестке 18 вопросов, в том числе касающиеся сотрудничества по противодействию коррупции, легализации преступных доходов и финансированию терроризма.