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Политика
Захарова назвала знамя «самым конструктивным представителем Украины»
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    Захарова назвала знамя «самым конструктивным представителем Украины»

    13:07  10 Октября 2017
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    Захарова: на заседании стран СНГ в Сочи Украину представляет знамя

    Сочи, 10 октября. В Сочи проходит заседание совета министров иностранных дел СНГ, интересы Украины на мероприятии представляет «знамя», отметила Мария Захарова.

    Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова опубликовала на своей странице в Facebook фото с министрами стран-участниц встречи, оставив «шедевральный», по мнению ее подписчиков, комментарий.

    «Украина направила самого конструктивного представителя — знамя».

    Подписчики упражняются в остроумии, поддерживая Марию Захарову:

    «А ещё, Украина ловко уклонилась от поездки в Россию на чемпионата мира по футболу, проиграв Хорватии 0:2».

    «Надо было саммит стран СНГ в Крыму провести».

    Встреча на уровне глав внешнеполитических ведомств предваряет саммит Содружества, который состоится 11 октября. В этом году в совете председательствует Россия.

    Как сообщалось ранее, на заседании глав иностранных ведомств государств СНГ будут подведены итоги работы за год и одобрены решения о разграничении полномочий структур организации. На повестке 18 вопросов, в том числе касающиеся сотрудничества по противодействию коррупции, легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

    Автор: Юлия Кошкина
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