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Посол Ирака заявил о последнем этапе разгрома ИГ в стране
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    Посол Ирака заявил о последнем этапе разгрома ИГ в стране

    12:50  10 Октября 2017
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    Посол Ирака заявил о последнем этапе разгрома ИГ в стране

    Багдад, 10 октября. Разгром террористов ИГ1 в Ираке перешел в финальную стадию, заявил посол этой страны в РФ Хайдар Мансур Хади. Группы игиловцев еще сохранятся в некоторых местах, но в целом они разгромлены, подчеркнул он.

    На сегодняшний день, как отметил дипломат, боевики контролируют около 5% территории Ирака, а в 2014 году ими было захвачено 40% земель. Таким образом, по его мнению, можно говорить о том, что это – «последний этап разгрома ИГ». 

    «Действительно, была одержана победа над ИГИЛ1, и в этой борьбе участвовали все иракцы»,  — подчеркнул посол.

    Напомним, террористическая группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #террористы #ирак #посол #разгром
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