Посол Ирака назвал крымский референдум внутренним делом России

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Москва, 10 октября. Посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади заявил, что считает референдум о присоединении Крыма внутренним делом России. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей об отношении официального Багдада к референдуму в Крыму.

«Что касается Крыма, мы уважаем наши отношения с РФ. Крымский референдум — это внутреннее дело РФ», — подчеркнул посол Ирака.

Посол Хади подчеркнул, что не следует проводить параллелей между референдумом о независимости Курдистана с присоединением Крыма.

«Мы выступаем против раскола нашей страны, — объяснил посол. — Ирак выступает против проблем и конфликтов. Этот референдум — первый шаг к расколу Ирака».

Напомним, Крым объявил о своей независимости после референдума, проведенного в марте 2014 года. После этого, согласно проведенному плебисциту, Крым попросил о вступлении в состав Российской Федерации на правах республики.

Не так давно в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. 25 сентября более 90% населения Курдистана проголосовали за отделение от Ирака и создание независимого курдского государства. Международное сообщество встретило этот шаг с неодобрением — даже Соединенные Штаты, заявлявшие ранее о неограниченной поддержке курдов и возможности создания независимого курдского государства, назвали референдум в Курдистане «несвоевременным».

Реакция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана была гораздо жестче — еще до проведения референдума он объявил, что Курдистан «горько пожалеет, если решится на референдум о независимости».