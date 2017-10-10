Подросток из Докучаевска получил ранение при обстреле ВСУ территории ДНР

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Донецк, 10 октября. Украинские силовики обстреляли Докучаевск, в результате пострадал подросток, получив осколочные ранения, сообщили в администрации города.

Шестнадцатилетний юноша получил осколочные ранения при обстреле Докучаевска со стороны ВСУ. По словам спикера местной мэрии, украинские силовики обстреляли город ранним утром. Повреждения получили два жилых дома, а также неработающий нефтеперерабатывающий завод «Карбон».

Отметим, что крупный населенный пункт регулярно подвергается обстрелам, он находится в 40 километрах от Донецка. Украинские власти начали военную операцию против ДНР и ЛНР, поскольку Донбасс не признал легитимной власть, пришедшую в результате госпереворота. В ООН обсуждается вопрос о введении миротворческого контингента на восток Украины для осуществления охранной миссии сотрудников ОБСЕ.