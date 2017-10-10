Анкара призвала США решить визовый спор в сжатые сроки

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Анкара, 10 октября. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что вопрос с приостановкой выдачи неиммиграционных виз США должен быть решен немедленно.

По мнению политика, от действий американской стороны страдают обычные граждане, информирует Reuters.

Напомним, по словам посла США в Турции Джона Басса, пока Белый дом не знает, сколько времени потребуется для разрешения визового вопроса. По его мнению, для этого представители двух государств должны сесть за стол переговоров.

Также ранее стало известно, что Анкара прекратила выдачу виз на территории Штатов в ответ.

Напомним, Вашингтон приостановил выдачу виз на территории Турции 8 октября в связи с арестом сотрудника генерального консульства США Метина Топуза. Анкара обвинила его в нарушении конституции и попытке смещения турецкого правительства.