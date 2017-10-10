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Москва, 10 октября. США добиваются срыва Украиной минских соглашений, чтобы вызвать жесткую реакцию России.

По мнению эксперта «Русской весны», ситуация на Украине зашла в тупик.

«Европа ждет только повода, достаточно серьезного для того, чтобы полностью выйти из украинской темы», — считает он.

Однако США намерены переложить всю ответственность за развал Украины на Россию. Для этого Вашингтон намерен добиться агрессии со стороны Москвы. Но для такого развития событий нужен действительно серьезный повод. В этом вопросе стремления США и украинской элиты схожи.

«Элите необходимо обострение с Россией, чтобы усилить давление на Порошенко (президента Украины Петра Порошенко. — Прим. ФАН) и заставить его уйти добровольно, под угрозой «народного бунта», — убежден автор статьи.

По его словам, новый виток российско-украинского конфликта отвлечет внимание Москвы от Сирии, по которой у Вашингтона уже закончились аргументы.

На данный момент источником очередных споров Москвы и Киева может стать новый законопроект о так называемой реинтеграции Донбасса. С помощью него Вашингтон намерен добиться срыва Украиной минских соглашений.

«США ждут жесткой реакции России на срыв Украиной Минска и второй этап агрессии Киева в Донбассе. Они умышленно не останавливают украинских политиков, чтобы предоставить Москве железный повод для вторжения», — делится мнением эксперт.

Ранее на Украине вступил в силу принятый в пятницу Верховной радой закон о продлении на год особого статуса Донбасса.