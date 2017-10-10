Буржуйки возвращаются: эксперт рассказал о последствиях роста цен на газ для украинцев

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Москва, 10 октября. Российский журналист Леонид Крутаков прокомментировал газовую проблему Украины, заметив, что украинцам пора «закупать буржуйки»: другого выхода в условиях роста тарифов у жителей страны, по его мнению, нет.

Ранее министерство энергетики и угольной промышленности Украины заявило о том, что цена на газ для населения может вырасти на 18% и будет достигать 5,815 тысяч гривен (без НДС) за тысячу кубометров. Учитывая то, что теперь Киев закупает газ у Европы, не имея тех льгот, которыми пользовался при поставках голубого топлива из РФ, рост цен неудивителен, считает Крутаков.

Кроме того, он заметил, что сейчас на Украине «практически умерла металлургия, экспортная отрасль тоже, да и угля из Донбасса нет». «Раньше Украина закупала газ в России по льготной цене гораздо в большем количестве, чем ей нужно, а экспортировала уже по обычной стоимости, и так зарабатывала. Сейчас эти две статьи доходов отпали, и единственное, что осталось — это люди», — заявил он в комментарии ИА «Новороссия».

Теперь, по его словам, все украинский «Нафтогаз» — «это налоги с людей», поскольку это самый простой способ получать хоть какие-то доходы. «Именно поэтому стоимость и ЖКХ, и газа для населения на Украине растет бешеными темпами», — отметил он.

Кроме того, Крутаков напомнил и о требованиях Европы к Киеву: власти подписали соглашение об ассоциации с ЕС, поэтому никаких преимуществ перед жителями стран-участниц союза у населения Украины быть не должно. Однако, как заметил Крутаков, нельзя забывать о том, что в Париже и Брюсселе, к примеру, совсем другие температурные условия, а на Украине расход топлива на обогрев гораздо выше. «Значит, и платить нужно больше, а жизненные условия будут только хуже. И по тенденции мы видим, что за все издержки будет платить как раз население», — пояснил он.

По его мнению, на Украину «возвращаются буржуйки». При этом Украина имеет еще и кредиты от МВФ, а «напечатать деньги невозможно». «Поэтому с жителей и будут тянуть всё до последней копейки. Гражданам Украины надо позаботиться о наличии буржуек дома», — считает Крутаков, заметив, что первый, кто откроет производство буржуек для отопления квартир, «очень хорошо заработает в ближайшем будущем».