Донбасс сегодня: в ДНР гибнут мирные жители, сказки от украинских СМИ

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Донбасс, 10 октября. В ДНР под обстрелами ВСУ погиб мирный житель. «Зеленый змий» помогает украинским бойцам в войне с «оккупантами». Украинские СМИ получили новый темник от Мининформа Украины. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За прошедшие сутки с позиций киевских силовиков по территории 18 населенных пунктов ДНР и ЛНР было выпущено до 150 мин различного калибра и гранат. Во время обстрелов бойцы ВСУ и Нацгвардии Украины применяли в том числе запрещенные минскими соглашениями системы тяжелых вооружений. Режим прекращения огня был нарушен украинской стороной 33 раза.

В результате обстрела с позиций 128 огпбр ВСУ с применением вооружения БМП, гранатометов различных видов и стрелкового оружия погиб житель поселка Зайцево. Также в результате обстрелов бойцами ВСУ повреждения получили пять домостроений на территории ДНР, в том числе одно в Донецке. В Луганской республике повреждены два жилых дома в Славяносербском районе.

«Белка» подкралась незаметно

Украинские СМИ часто снимают репортажи с передовых позиций ВСУ в районе подконтрольного киевским силовикам села Крымское, где дислоцируются подразделения 58 омпбр. На камеру военнослужащие указанных подразделений неоднократно рассказывали о «кадровых российских офицерах», которые метко стреляют, а потому не могут быть шахтерами, об арабской речи со стороны позиций ополчения и многие другие чудные истории.

Причину таких творческих всплесков и разыгравшейся фантазии украинских бойцов накануне разъяснила разведка ЛНР. Оказывается, на позициях 16 батальона «Полтава» 58 омпбр ВСУ в Крымском предприимчивые военнослужащие взвода матобеспечения наладили бизнес по продаже алкоголя. После очередной «поставки» к ним пришла самая настоящая «белка» в виде воображаемых «террористов», которые «начали» наступление.

Дальше, вооружившись ручными гранатами, «защитники Родины» начали забрасывать ими воображаемого врага до тех пор, пока не исчерпали весь запас. Только после опустошения ящиков с гранатами сослуживцам «героев» удалось их успокоить. Теперь украинские военнослужащие могут собой гордиться и рассказывать детям о «героической обороне» Донбасса.

«Разгул преступности» в ЛНР и ДНР

Вполне вероятно, что развернутая в украинских СМИ информационная кампания по дискредитации ДНР и ЛНР с точки зрения «роста преступности, наркомании и так далее» является ничем иным как спущенным «сверху» (от украинского Мининформа) новым темником. Сразу несколько СМИ практически синхронно выдали материалы с соответствующим содержанием.

При этом в самих публикациях четко прослеживаются признаки фейковых материалов, а именно: используются общие фразы типа «разгул преступности достиг таких пределов, что у жителей больше нет сил», «контроль за наркотрафиком, валютными операциями осуществляют силовики», «в зоне оккупации можно свободно приобрести любые наркотики» и так далее. Также характерной чертой данных «новостей» является отсутствие реальной аргументации и фактических доказательств «разгула преступности».

Ярким примером может служить публикация на пропагандистском ресурсе, подконтрольном нардепу украинского парламента Дмитрию Тымчуку, «Информационное сопротивление». В ней якобы «жительница оккупации» Елена Степова пишет о том, что «ОРДиЛО (ДНР и ЛНР, — прим. ФАН) превратилось в нарко-гетто» и на примере одного убийства сотрудницы аптеки, совершенного в Червонопартизанске, приводит свои рассуждения на предмет «кто убил?» После незамысловатых «логических цепочек», Степова приходит к выводу, что убийца или полицейский ЛНР, или ополченец ЛНР, или, что даже еще бредовее, «российский военный».

Все, конец истории, темник отработан, ключевые тезисы «доказаны». Кстати, по некоторым данным, Елена Степова является начинающим писателем, работающим под псевдонимом на указанном ресурсе, и постоянно проживает на Украине.