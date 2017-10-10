Украина занимает первое место в Европе по количеству психически нездоровых жителей

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Киев, 10 октября. Минсоцполитики опубликовало статистику по психическим и нервным расстройствам среди граждан Украины.

По данным министерства, 1,2 млн украинцев, то есть более 3% населения, страдают психическими расстройствами, а от различных нервных заболеваний страдает каждый третий украинец. Кроме того, уже который год подряд Украина является лидером по количеству психических расстройств в Европе — почти 2 миллиона жителей страны ежегодно попадают в психиатрические больницы.

Специалисты отмечают, что эти показатели с каждым годом только увеличиваются, и это общемировая тенденция. Так, ВОЗ прогнозирует, что к 2020 году психические расстройства обойдут даже сердечно-сосудистые заболевания, которые сегодня лидируют в структуре заболеваемости населения мира.

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья, который был учрежден Всемирной федерацией психического здоровья в 1992 году. Именно к этому событию приурочена публикация статистики Минсоцполитики Украины.

Напомним, ранее Глава национального института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник назвал президента Украины Петра Порошенко «позитивным шизофреником».