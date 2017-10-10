Медведь напал на дрессировщика во время циркового представления в Сыктывкаре

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Сыктывкар, 10 октября. В Республике Коми произошел инцидент — медведь напал на дрессировщика во время детского представления в Сыктывкаре.

Дрессировщику удалось успокоить разбушевавшегося медведя, которые напал на мужчину прямо во время циркового представления. Животное находилось на поводке в момент атаки на человека. Дрессировщик быстро отреагировал, взяв ситуацию под контроль. О травмах циркового работника не сообщается, пишет Ura.ru