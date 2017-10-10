В Госдуме отреагировали на заявление Эрдогана о Крыме

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Москва, 10 октября. Первый зампред комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что турецкие власти не признают воссоединение Крыма с Российской Федерацией.

По словам Новикова, это очередной урок, который наглядно демонстрирует, что выстраивать какие-либо сотрудничество с Турцией крайне тяжело, поскольку могут быть повороты в дипломатическом курсе, передает RT.

«Но, в принципе, в вопросе Крыма Турция никогда не была союзником России. Это необходимо просто учитывать, чтобы не было иллюзий в отношении турецкой политики», — отметил он.

Напомним, ранее Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с украинским главой Петром Порошенко заявил, что Анкара поддерживает суверенитет Украины и не признает воссоединение Крыма с РФ.