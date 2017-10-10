Мужчина из ревности к жене выстрелил соседу в голову из ружья в Архангельской области

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Архангельск, 10 октября. Житель Архангельской области подозревается в убийстве соседа: уголовное дело передано в суд на рассмотрение.

По информации пресс-службы СУ СКР по региону, инцидент произошел в ночь на 25 июля рядом с Северодвинском. 59-летний житель города вместе с женой были в гостях у 52-летнего соседа. Подозреваемый во время совместного застолья приревновал супругу к соседу и ударил ее. Между мужчинами разгорелся конфликт, после которого обвиняемый ушел на свой участок, а вернулся с охотничьим ружьем. Он выстрелил соседу в голову и угрожал жене убийством.

На данный момент уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Прокуратура подтвердила обвинительное заключение. Мужчина своей вины не признал.