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Технологии
Дали слово: «Яндекс» официально запустил «Алису»
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    Дали слово: «Яндекс» официально запустил «Алису»

    12:29  10 Октября 2017
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    Дали слово: «Яндекс» официально запустил «Алису»

    Москва, 10 октября. Команда «Яндекс» запустила голосовой помощник «Алиса», который призван помогать решать россиянам повседневные задачи. Новый сервис уже могут оценить пользователи устройств на базе Android и iOS.

    Электронный ассистент с искусственным интеллектом стал доступен для скачивания, сообщает «Ньюинформ». Известно, что помощнику свой голос «подарила» Татьяна Шитова, дублирующая в российском прокате Скарлетт Йоханссон.

    Дали слово: «Яндекс» официально запустил «Алису»

    Разработчики сервиса утверждают, что новая технология является уникальной. Так как «Алиса» — это первый в мире персональный ассистент, который не ограничивается заранее заданными в программе ответами. Благодаря нейронной сети, голосовой помощник распознает и обрабатывает неполные фразы и вопросы, учитывает смысл сказанного и способен на импровизацию.

    Автор: Алексей Громов
    #технологии #яндекс #алиса
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