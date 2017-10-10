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Ссора между сборщиками шишек в Приморье закончилась убийством
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    Ссора между сборщиками шишек в Приморье закончилась убийством

    12:17  10 Октября 2017
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    Ссора между сборщиками шишек в Приморье закончилась убийством

    Владивосток, 10 октября. В Приморье задержан подозреваемый в убийстве сборщика шишек в лесу, сообщили источники Федерального агентства новостей.

    Трагедия произошла в Чугуевском районе Приморья. По версии следствия, в лесу возник конфликт между двумя группами мужчин, собиравших шишки. В результате ссоры одному из ее участников выстрелили в голову. Мужчина скончался.

    «9 октября 2017 года в медучреждение в селе Чугуевка поступил 30-летний мужчина с огнестрельным ранением в области головы, который от полученных повреждений умер»,  — подтвердили в следственном управлении СК РФ по Приморскому краю.

    Ссора между сборщиками шишек в Приморье закончилась убийством

    Подозреваемый в убийстве сборщика шишек задержан, сообщили источники ФАН. Им оказался 44-летний мужчина.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #убийство #приморье #задержание #лес #сборщик шишек
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