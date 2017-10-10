Ссора между сборщиками шишек в Приморье закончилась убийством

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Владивосток, 10 октября. В Приморье задержан подозреваемый в убийстве сборщика шишек в лесу, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Трагедия произошла в Чугуевском районе Приморья. По версии следствия, в лесу возник конфликт между двумя группами мужчин, собиравших шишки. В результате ссоры одному из ее участников выстрелили в голову. Мужчина скончался.

«9 октября 2017 года в медучреждение в селе Чугуевка поступил 30-летний мужчина с огнестрельным ранением в области головы, который от полученных повреждений умер», — подтвердили в следственном управлении СК РФ по Приморскому краю.

Подозреваемый в убийстве сборщика шишек задержан, сообщили источники ФАН. Им оказался 44-летний мужчина.