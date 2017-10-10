Анкара назвала цель ввода турецких войск в сирийскую провинцию Идлиб

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Анкара, 10 октября. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что целью активности турецких войск в Идлибе является предотвращение волны мигрантов в Турцию.

Глава турецкого правительства Бинали Йылдырым назвал целью ввода турецких войск в Идлиб предотвращение миграционной волны в Турцию. Об этом он рассказал на парламентской встрече правящей «Партии справедливости и развития».

По словам премьер-министра, Анкара нацелена на создание контрольных точек для развертывания сил в сирийской провинции. Накануне ВС Турции заявили, что начали разведывательные мероприятия в Идлибе.