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В Сети опубликованы кадры запуска крылатых «убийц авианосцев»
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    В Сети опубликованы кадры запуска крылатых «убийц авианосцев»

    12:49  10 Октября 2017
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    В Сети опубликованы кадры запуска крылатых «убийц авианосцев»

    Москва, 10 октября. Военное ведомство России опубликовало видеозапись запуска крылатых ракет крейсерами Тихоокеанского флота.

    Флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг» несет на борту 16 крылатых ракет П-500 «Базальт», которые являются первыми советскими сверхзвуковыми ракетами морского базирования. «Базальт» предназначен для уничтожения крупных корабельных группировок, включая авианосные. Боевая часть может нести до 1000 килограммов фугасно-кумулятивного боеприпаса или оснащаться ядерной боеголовкой мощностью в 350 килотонн. Засекая вражескую ПВО ракета снижается над водой и включает систему РЭБ «Шмель».

    Атомный подводный крейсер «Томск» вооружен 24 крылатыми ракетами «Гранит», которые запускаются из подводного положения и атакуют вражескую авианосную группировку стаей. Один из «Гранитов» идет высоко над водой, координируя действия стаи, которую эксперты по вооружениям называют «убийцами авианосцев», и отвлекая на себя ПВО противника, если его сбивают — место ведущего занимает другая ракета. При подходе к цели группа за доли секунды оценивает обстановку и распределяет мишени между собой. Каждая из ракет «помнит» силуэты, типы и характеристики кораблей вероятного противника.

    По результатам пусков, состоявшихся в Охотском море, мишени, расположенные на максимальном удалении, были успешно поражены крылатыми ракетами.

    Автор: Алексей Громов
    #тоф #вмф рф #варяг #томск #крылатые ракеты
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