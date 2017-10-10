В Сети опубликованы кадры запуска крылатых «убийц авианосцев»

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Москва, 10 октября. Военное ведомство России опубликовало видеозапись запуска крылатых ракет крейсерами Тихоокеанского флота.

Флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг» несет на борту 16 крылатых ракет П-500 «Базальт», которые являются первыми советскими сверхзвуковыми ракетами морского базирования. «Базальт» предназначен для уничтожения крупных корабельных группировок, включая авианосные. Боевая часть может нести до 1000 килограммов фугасно-кумулятивного боеприпаса или оснащаться ядерной боеголовкой мощностью в 350 килотонн. Засекая вражескую ПВО ракета снижается над водой и включает систему РЭБ «Шмель».

Атомный подводный крейсер «Томск» вооружен 24 крылатыми ракетами «Гранит», которые запускаются из подводного положения и атакуют вражескую авианосную группировку стаей. Один из «Гранитов» идет высоко над водой, координируя действия стаи, которую эксперты по вооружениям называют «убийцами авианосцев», и отвлекая на себя ПВО противника, если его сбивают — место ведущего занимает другая ракета. При подходе к цели группа за доли секунды оценивает обстановку и распределяет мишени между собой. Каждая из ракет «помнит» силуэты, типы и характеристики кораблей вероятного противника.

По результатам пусков, состоявшихся в Охотском море, мишени, расположенные на максимальном удалении, были успешно поражены крылатыми ракетами.