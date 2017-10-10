Вперед, к пещерам: Венгрия в бешенстве от украинского закона об образовании

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Власти Венгрии намерены пересмотреть соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом. Такое изменение позиции Будапешта по отношению к Киеву произошло в ответ на принятие в «незалежной» нового закона об образовании, заявил глава МИД Венгрии Петер Сиярто.

Украина для украинцев?

Новый украинский закон об образовании был принят Верховной Радой страны в начале сентября 2017 года и уже 25 сентября был утвержден президентом Украины Петром Порошенко.

Положения закона в значительной мере ограничивают право на образование для всех национальных меньшинств на территории Украины. Нацменьшинства смогут получать среднее образование на родном языке только до пятого класса, в то время как сейчас им доступна такая возможность вплоть до окончания средней школы.

Кроме того, даже в таком «кастрированном» варианте преподавание на родном языке еще нужно заслужить: оно разрешено лишь для неких «коренных народов» Украины, список которых, тем не менее, никак законодательно не определен.

Переход к новым образовательным нормам Украина собирается совершить нереальными темпами. Уже к 1 сентября 2020 года все среднее образование в стране должно стать полностью украиноязычным — доучиться на родных языках в средней школе смогут лишь те, кто учится на них сейчас.

Очевидным образом, основной удар новый закон об образовании должен нанести по русской общине Украины. Нескрываемой задачей украинских националистов является тотальная украинизация русского и русскоязычного населения страны. Киевский режим пытается всячески разорвать культурное и цивилизационное единство русских, оказавшихся после 1991 года по разные стороны российско-украинской границы.

Впрочем, новая редакция закона об образовании столь же сильно бьет и по западным соседям Украины. Обеспокоенность в связи с правами нацменьшинств на получение образования на родном языке на Украине уже выразили Польша, Румыния, Венгрия, Греция и Болгария. Все эти страны обладают сильными национальными диаспорами на украинской территории и готовы защищать их всеми доступными им способами.

Порошенко поручил МИД и минобразования Украины «разъяснить» суть нового закона европейским партнерам, в том числе подготовив соответствующие документы для представления их в Совете Европы и в Венецианской комиссии. Два этих органа Евросоюза отвечают, в том числе, за гармонизацию законодательства стран ЕС и ассоциированных членов Евросоюза. Министерство образования Украины в ответном заявлении заверило, что положения нового закона о языке не нарушают ни Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств, ни Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.

«Удар в спину»

Тем не менее, данные дипломатические маневры Киева совершенно не произвели впечатление на Будапешт, который уже выступает в авангарде европейских претензий к Украине в сфере «национально-ориентированного» образования по-украински.

«Неприемлемо, что рядом с ЕС в XXI веке закрываются школы из-за преподавания на национальных языках, — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто. — Фактически, это удар в спину».

Министр добавил, что такая позиция Украины, отражающая позицию самых радикальных националистических кругов, являются «хорошо продуманной стратегией внутренней политики». По мнению Сиярто, единственным вариантом изменить политику «незалежной» в этом вопросе является усиление международного давления на Киев. В том числе, в самом болезненном для Украины вопросе — о евроассоциации.

«Этими мерами является упразднение соглашения об ассоциации Украины и ЕС», — резюмировал Сиярто свое высказывание, касающееся нового украинского закона.

Политика Украины беспрецедентна и в историческом плане, также подчеркнул Сиярто. Он отметил, что новый украинский закон создает для венгров даже худшую ситуацию, чем во времена Советской власти, когда власти СССР проводили активную политику ассимиляции венгров. Тем более показательно то, что нынешняя попытка киевских властей мотивировать свои действия «уходом от тоталитарного советского прошлого» де-факто создает на Украине оголтелый пещерно-националистический режим.

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Сейчас на Украине школьное образование на языках нацменьшинств получают около 400 тысяч детей в 735 учебных заведениях. Всего же в стране на начало 2016/2017 учебного года действовало 16,9 тысяч школ, в которых проходили обучение 3,8 млн школьников.

Вперед, к пещерам!

Система среднего образования на Украине и без принятия скандального закона находится в системном кризисе. За четверть века «незалежности» общее число средних школ сократилось больше чем на 5 тысяч: с 22 тысяч школ в 1991 году до 16,9 тысяч в 2017. На 100 с лишним тысяч специалистов «похудел» и учительский корпус, сократившись с 543 тысяч человек в 1991 году до 438 тысяч в 2017.

Конечно, такие количественные показатели можно объяснить элементарным вымиранием и сокращением населения Украины: в 1991 году в системе украинского среднего образования обучалось 7,1 млн школьников, в то время как в 2017 году это число сократилось до 3,8 млн.

Однако кроме этого падает и общий уровень образования в стране. Если в 1991 году 11-летку (полное среднее образование) окончили 58% украинских школьников, то к 2017 году таких оказалось лишь 43%. «Мостик» между средней школой и высшими учебными заведениями на Украине практически разрушен. Больше половины учащихся получают неполное среднее образование (восьмилетку), после чего могут претендовать лишь на низкооплачиваемую работу с низкой квалификацией.

Столь же печальна ситуация в украинских вузах. Запрет на получение высшего образования на русском языке уже привел к громадной «утечке мозгов» с Украины. Пик количественных показателей системы украинских вузов пришелся на 2007/2008 год: тогда на Украине одновременно проходили обучение 2,81 млн студентов и аспирантов. С тех пор эта цифра рухнула практически вдвое — сегодня в украинских вузах учатся 1,59 млн человек.

Бездумный отказ от столетней истории образования и науки, которые неразрывно были связаны с русским культурным полем, уничтожил на Украине и образование, и науку. Страна ударными темпами превращается в необразованные и разрушенные окраины Европы.

Надо сказать, что даже в такой ситуации выжившие русские школы и школы других национальных меньшинств остаются проводниками сознательно разрушаемой властями Украины системы советского образования. Именно в их стенах находили последнее пристанище учителя с большой буквы, которые продолжали свой подвижнический труд по образованию подрастающего поколения, часто делая это в условиях открытого противодействия со стороны украинских властей.

Об этом свидетельствует и катастрофа с экспериментом по созданию так называемых «опорных» школ, которые мыслились украинским министерством образования как методические центры системы школьного образования в стране. В этих школах украинские чиновники пытались собрать лучшие педагогические кадры, но программа по созданию опорных школ была провалена — за пять лет на Украине смогли создать только 338 подобных школ.

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Наиболее комичных результатов минобразования достигло на юго-востоке страны, где в большинстве областей удалось создать от 2 (Николаевская область) до 18 школ (Днепропетровская и Харьковская области). На западе Украины дела обстоят не лучше: в Черновцах таких школ лишь 7, а на Закарпатье не было создано ни одной опорной школы. И понятно, почему: в этих регионах как раз и сосредоточились школы национальных меньшинств (русских, венгров, румын, поляков), которые до сих пор позволяли лучшим педагогическим кадрам избегать «парового катка» украинских националистов и ведомых ими киевских чиновников «от образования».

Уже в ближайшее время мы увидим, насколько киевскому режиму удастся его безумная попытка окончательно погубить систему среднего образования в целой стране.